OPPO оформила патент на складные умные часы

В понедельник стало известно, что китайская компания получила патент на технологию складных умных часов. Oppo вслед за компанией Nubia, которая ранее представила умные часы Alpha, решилась на создание своих часов. Разработчик показал умные часы со складным экраном на рендерах. При этом экран часов не только складывается, но может скручиваться.



Ранее Oppo не проявляла большого интереса к созданию умных часов, а теперь это направление начинает активизироваться. Об этом свидетельствуют многочисленные рендеры с интересным решением.

Компания постаралась увеличить площадь экрана сразу двумя способами: первый – экран может складываться и второй – дисплей может скручиваться. Каждый из вариантов позволяет увеличить гибкую панель в несколько раз. Панель можно вернуть на исходную позицию с использованием механического замка.



Oppo свои умные часы запатентовала во Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO) ещё в прошлом году, но объявила эту новость лишь сейчас.

Умные часы Oppo могут и не появиться в продаже, однако эти картинки вызывают интерес тем, какое будущее ожидает этих устройств в ближайшее время. Напомним, после 2-х лет ожидания компании Samsung, и Huawei разработали смартфоны со складными экранами. Предполагается, что Oppo тоже работает над своим вариантом смартфона со складным экраном. Скорее всего, Oppo создала складные умные часы в рамках данного проекта.





