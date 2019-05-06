Компания Huawei построит завод недалеко от Кембриджа

Власти Великобритании не стали идти по стопам американцев, они намерены плодотворно сотрудничать с крупнейшими китайскими производителями. Завод компании Huawei должен заработать уже в 2021 году. В этой стране мобильный гигант получил шанс построить 5G сеть. При этом несколько стран Европейского союза поддерживают курс США в экономической войне против Китая.





На своей фабрике Huawei в Великобритании займется созданием и выпуском новейших микросхем и чипов для комплектации телекоммуникационного оборудования. Предприятие будет построено рядом с Кембриджем.

Здание нового завода будет расположено в 15 минутах езды от головного офиса ARM – эта британская индустрия по производству микросхем. На китайском предприятии будут работать 400 сотрудников. В 2018 году компания купила специальный участок для размещения производственных цехов Huawei, всего было выкуплено 550 акров земли, этот участок обошелся компании за $75,7 млн.





Как уточнили в Sina Technology News, такой шаг компании ещё больше может обострить конкурентную среду на рынке полупроводников. Сейчас Huawei приступил к реализации своего глобального проекта по развитию мобильного Интернета 5G. Несмотря на серьезное сопротивление со стороны официальных властей США, компания уже смогла получить заказы из разных стран.

Предприятие Huawei в Sawston Village будет работать в восстановленном здании бывшего завода, который уже начали реконструировать. Этот завод был сооружен в 1796 году, а затем пришел в упадок. Huawei будет использовать старый фундамент строения. Кроме завода, китайская компания обещает в этом регионе профинансировать строительство медицинских центров, автобусных остановок и других объектов, которые выберут местные жители.





Напомним, компания ARM Holdings выкуплена банком Softbank Japan в 2016 году. Банк инвестировал совместно с Qualcomm крупную сумму в проекты Кембриджского технологического центра. Ранее появились новости о том, что премьер-министр Тереза Мэй может разрешить использование технику Huawei для развития 5G в Великобритании.



