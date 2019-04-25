Британские ученые назвали самые слабые пароли

Учёные из Британии добрались до мобильной индустрии. Они определили самые популярные и ненадежные пароли. Исследователи сочли необходимостью составить список слабых паролей, чтобы каждый пользователь смог обезопасить себя и изменить свой «легкий» и удобный пароль на более надежный.





Исследования проводились в Национальном центре кибербезопасности, в рамках масштабного исследования были проверены уязвимости паролей, которые пользователи используют в сети.

Итак, самым уязвимым оказался распространенное обозначение – «123456». Такой пароль себе «придумали» более 23,2 млн. человек. Желание защитить свои данные такой незатейливой комбинацией, по мнению учёных, станет в будущем огромной проблемой для «жертвы».





По итогам исследований был составлен ТОП-10 рейтинг супер слабых паролей:

— 123456;

— 123456789;

— qwerty;

— password;

— 111111;

— 12345678;

— abc123;

— 1234567;

— password1;

— 12345.

Любой из приведенных выше паролей считается защитой с нулевым уровнем. Такие комбинации в реальности даже открывают доступ к любому почтовому ящику и аккаунту. Напомним, недавно миллионы пользователей популярного Facebook стали жертвами мошенничества. Оказалось, что они хранили свои пароли открытыми.





Британские ученые рекомендуют, пользоваться более сложной комбинацией. Пароль должен быть составлен минимум из 3-х слов или из совмещения букв разного регистра и цифр, можно в комбинации также использовать символы, а если есть возможность использовать двойную аутентификацию. Именно такие простые способы позволяют предотвратить киберугроз на более низком уровне.