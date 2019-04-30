Камерофон Honor 20 Pro появился на новых снимках

Судя по изображениям, новый ожидаемый Honor будет облачен в корпуса в трех цветах решениях. Компания уже заявила, что по качеству фото и другим оптическим возможностям Honor 20 Pro почти не отличается от смартфона Huawei P30 Pro.





Напомним, суббренд Honor является дочерней компанией крупнейшего производителя Huawei. Она занимается выпуском недорогих аппаратов, теперь суббренд готов показать флагман под собственной маркой. Honor 20 Pro, как заявлено, получит самую инновационную и качественную основную оптику. Ранее «засветился» снимок с изображением Honor 20 Pro в корпусе розово-белого градиентного цвета. Теперь, появились фотографии и в другом цветовом исполнении.





Для пользователей цветовые варианты смартфона на самом деле не являются большой новостью, их больше интересует настройка задней камеры, показывающая объектив перископа и зум, точно такую комплектацию имеет и старший флагман — Huawei P30 Pro. В младшей версии также есть датчик TOF. Honor 20 Pro в своей основной камере имеет четыре модуля, один из которых поддерживает времяпролетную камеру. Улучшенные оптические характеристики и недорогая цена аппарата обещает рекордные продажи для Honor.





Официальное представление новинки состоится 21 мая 2019 г. в Лондоне. В день презентации, таким образом, зрители смогут увидеть смартфоны Honor 20 Pro в трёх цветовых решениях: черный, розово-белый и зеленый.



