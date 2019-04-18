Официально анонсирован доступный Honor 20i

Как ожидалось, китайский телефон среднего класса Honor 20i был представлен на специальном мероприятии. Данная модель по своим характеристикам и внешнему виду напоминает представителя старшего бренда Huawei P30 Lite. В Honor 20i имеется тот же набор особенностей: корпуса градиентного цвета, каплевидный вырез в экране, тройная задняя камера, селфи-камера 32 Мп и фирменный процессор.





Новый телефон выходит в четырех вариантах по объёму памяти. Honor 20i облачен в корпус в трех цветовых решениях: Magic Night Black, Gradient Blue и Gradient Red. Хотя главная особенность телефона – это его доступная стоимость. Официальный показ смартфона состоялся 17 апреля, а продажи начинаются уже 18 апреля.

Технические возможности Honor 20i: 6,21-дюймовый экран — 2340x1080 пикселей, Kirin 710, Android 9, EMUI 9 и Game Turbo 2, двойная SIM-карта, камеры 8 и 24 Мп, селфи-камера 32 Мп, microSD до 512 Гб, аккумулятор 3400 мАч и др. В комплектации телефона есть силиконовый чехол.

Версии смартфона:

— 4 ГБ/128 ГБ;

— 6 ГБ/64 ГБ/128 ГБ/256 ГБ.

Цены на Honor 20i:

— 4 ГБ/128 ГБ за $239;

— 6 ГБ/64 ГБ за $239;

— 6 ГБ/128 ГБ за $284;

— 6 ГБ/256 ГБ за $328.

Пока анонс смартфона организован в Китае, но также ожидается и мировой выпуск Honor 20i, который будет поставляться на другие рынки под другим именем — Honor 20 Lite. Предзаказ на смартфон стартовал на прошлой неделе, при этом в Китае будут предлагаться только три версии устройства.





Honor 20i можно было заранее заказать на онлайн-площадке компании. Смартфон позиционируется в качестве комфортного аппарата для фанатов делать селфи. Важно отметит, что смартфон имеет дактилоскопический сканер, позволяющий ограничить доступ к пользовательским данным – этот датчик находится на задней панели.