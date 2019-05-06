Apple выделяет $30 млн на реставрацию библиотеки Карнеги

Компания готовится к открытию в данном историческом месте нового фирменного магазина Apple. Глава компании Тим Кук заявил, что этот торговый центр компании будет больше, чем обычный магазин. Apple уже готовится 11 мая торжественно открыть свой необычный фирменный магазин. Чем магазин будет привлекать пользователей, и зачем компания потратила огромную сумму на реконструкцию старой библиотеки?





Новый магазин находится в одном из залов известной библиотеки Карнеги. По всему миру работают более 13 подобных библиотек, а вот это конкретное здание было построено в 1903 году.

Компания выделила на реконструкцию библиотеки $30 млн. После восстановительных работ в компании заявили, что именно эта реставрация была сложной, но и самой амбициозной затеей в истории разработчика.

Свой магазин Apple хочет сделать непохожим на другие центры, в частности в вопросе наполнения. Магазин не будет ориентирован только на продажу. Тим Кук также заявил, что магазин будет отличаться даже названием, компания заменила привычное «Store». По его мнению, это должно быть больше место для сообщества, члены которого могут обучаться или делиться своими навыками с молодыми поклонниками Apple. Они смогут ходить на курсы для обучения и различные творческие объединения.





Магазин «Библиотека Карнеги» в Вашингтоне должен определить будущее компании в качестве нового ритейлера, который будет работать по концепции «городская площадь». Местный персонал торгового центра будет предлагать лучшие условия для творческих людей.

Напомним, за прошлый год Apple продала 218 млн. iPhone, но в первом квартале продажи упали на 17%. Ранее Тим Кук в штаб-квартире в Купертино заявил, что компания расширяет сферу своих услуг в таких областях, как телевидение, новости, игры и использование кредитных картах. По его мнению, эти направления представляют большое будущее для Apple.



