Первый смартфон с подэкранной камерой появится в Китае

Китайские разработчики давно обогнали старших братьев. Сегодня они не просто копируют лучшие инновационные смартфоны, а создают свои технологии и интересные модели. Китайцы быстрыми темпами вытесняют из рынка более именитых производителей.





Если прошлые сезоны мобильное общество горячо обсуждало смартфоны с челками, то теперь «горячей» темой считается смартфон с подэкранной оптикой.

Судя по результативности китайских производителей, первые телефоны с подэкранными камерами смогут представить китайцы. При этом пользователи могут уже купить эти инновационные камерофоны в этом году.

Однако китайцы все же должны будут обратиться за содействием к зарубежным партнерам. Предположительно, они смогут импортировать в дисплеи камеры южнокорейского производства. Эти комплектующие будет поставлять в Китай Samsung.

Такую инсайдерскую информацию выдал известный блогер Ben Geskin, который обнародовал любопытную новость о первом таком смартфоне – фронтальная камера находится под дисплеем.

До конца года первые модели с подэкранной фронтальной камерой готова представить китайская Oppo. Компания заявила, что в их смартфоне фронтальная камера будет размещена под поверхностью дисплея, её не смогут увидеть пользователи.

Напомним, ранее компания Samsung, которая признана лидером по производству дисплеев OLED, заявила, что соответствующий дисплей уже готов. Хотя на данный момент сама технология не смогла выйти на уровень выпуска таких смартфонов в массовом порядке. Пока рано говорит и продаже смартфонов с подэкранной камерой, заявили в Samsung.





Другой инсайдер Ice Universe также утверждает, что технология, позволяющая вставить камеру под экран смартфона, станет доступна лишь через несколько лет. По его мнению, подэкранная система не сможет использовать достаточно света, чтобы делать качественные снимки.

В Oppo с таким утверждением, скорее всего, не согласны. Появилась информация, что компания Vivo также работает над таким смартфонов. Первые устройства могут быть представлены в четвертом квартале. Видимо, Oppo и Vivo продвинулись в совершенствовании новейшей технологии намного быстрее, чем прогнозировали эксперты.