Xiaomi разместит инновационный датчик под ЖК-экраном

Разработчик заявил, что при решении вопроса безопасности компания обратилась за помощью новейшей технологии, дактилоскопический сканер следующего смартфона будет размещен под жидкокристаллическим экраном особым способом.





Несмотря на использование свежей технологии, Xiaomi обещает, что стоимость такого смартфона не будет превышать $300. Впервые новейшую технологию, позволяющую дактилоскоп установить таким образом, разработали в Fortsense, которая заявила о возможности установить под экраном ЖК систему «считывания» отпечатков пальцев. Теперь Xiaomi объявила о готовности сделать это.





Менеджер по продуктам компании Ван Тенг заявил, что Xiaomi будет работать над внедрением этой технологии с учётом интереса пользователей с разными экономическими возможностями. Конечно, на данный момент на рынке в достаточном объёме представлены OLED-смартфоны с подэкранными датчиками отпечатков, среди них есть и недорогие модели. Однако в этом случае речь идет совершенно «новом» прототипе в сегменте недорогих смартфонов с ЖК-экранами.

Представитель Xiaomi отметил, компания, возможно, не успеет представить на суд потребителей свой новый аппарат. Но поклонники компании могут точно рассчитывать на выпуск такого смартфоны уже в следующем году.





Напомним, за последнее время большинство технологических достижений в индустрии идут из Китая. Сейчас решение по размещению датчика на экране используется лишь на OLED-дисплеях. Похоже, что смартфоны с ЖК-дисплеями смогут получить такой сенсор на экране. Forsensen уже оформила 160 патентов на метод установления под ЖК-экран дактилоскопического сканера. В компании решили проблему устранения помех сигнала конденсатора в ЖК-дисплеях. Это позволяет оборудовать бюджетные модели с датчиком отпечатков пальцев с ЖК-экраном. Первые подобные смартфоны могут быть анонсированы уже во второй половине 2019 года.