Sharp подключилась к выпуску складных смартфонов

Японская компания пожелала стать участником бизнеса складных телефонов. Однако дизайн аппаратов, которые будут оснащены экранами Sharp, будут отличиться своими преимуществами от дисплеев других флагманов.





Мобильные аппараты со складными характеристиками уже не являются легендой, начал определяться специальный сегмент телефонов со складными экранами. Реальные телефоны можно было увидеть на Mobile World Congress.

Компании Huawei и Samsung уже успели официально представить собственные складные смартфоны следующего поколения. Huawei выпускает свой телефон в июне, а 26 апреля Samsung начинает продажи Galaxy Fold – это первый в истории компании сгибающейся телефон.

Японский производитель является успешным разработчиком собственных дисплеев. Sharp предложил необычный дисплей, который повторяет так называемый «эффект бабочки», при этом компания решила вопрос и сохранности экрана, когда телефон складывается, то стекло оказывается внутри телефона. Аналогичное решение используется в телефоне Motorola RAZR.





Компания уже получила авторский патент на свое концептуальное решение. По мнению экспертов, решение Sharp является более успешным, чем дизайн аппаратов Huawei и Samsung. Хотя есть один недостаток, японцы не предусмотрели наличие небольшого экрана, который позволил бы пользователям видеть уведомления, когда основной экран находится в закрытом режиме.