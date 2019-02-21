Samsung Galaxy Fold отличается невероятной формой

Вчера Samsung сделала еще одну сказку реальностью – компания представила свой первый складной аппарат с изумительной формой. Новое устройство называется Galaxy Fold, во время дебютного показа дизайнеры с помощью специальных обоев представили новинку в форме бабочки.





Разработчики продукта полностью сфокусировались на дизайне Galaxy Fold, в этой новинке они продемонстрировали весь свой многолетний опыт по созданию планшетных устройств. Главным преимуществом модели является его 7.3-дюймовый экран в открытом виде.

Инженеры загрузили в устройство обновленный интерфейс, предназначенный для телефонов с многоэкранными характеристиками, так, в Galaxy Fold можно использовать три различных приложения для обеспечения работы нескольких экранов. Эти приложения позволяют работать с Microsoft Office и Facebook в полном объёме.





Другие характеристики Galaxy Fold: 12/512 ГБ, интерфейс UFS 3, аккумулятор 4300 мАч, датчик отпечатков, две селфи камеры. Очень скоро аппарат должен появиться в продаже, предполагается, что старт релиза намечен на 26 апреля. Пока не ясно, за сколько обойдется такой аппарат пользователям, но цена Galaxy Fold не будет бюджетной – это точно.