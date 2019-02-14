Samsung готовит смартфон с негнущимися экранами

14.02.2019 10:33 Наталья Орлова Клуб: Samsung

Интересно, что это будут сразу два дисплея и при этом каждый из них складывается вдвое. Экраны имеют скругленные бока, повторяя традиционный стиль всех последних флагманов компании.


Samsung уже оформила патент на данный аппарат в американском ведомстве USPTO — по сертификации патентов и товарных знаков. Это решение отличается от других концептуальных гибких смартфонов. Потому что производитель оборудовал смартфон двумя отдельными  сгибающимися экранами.

Представленная складная конструкция напоминает по форме смартфон другого производителя — ZTE Axon M, который был представлен ещё в 2017 г. Аппарат сгибается в обоих направлениях, если он не используются, то экраны будут надежно защищены. Пользователь может выбирать, какой из экранов использовать, исходя от задач.


Сам смартфон получает одинарную селфи-камеру и сдвоенную основную оптику, а также разъёмы для USB-C и наушников. Скорее всего, Samsung готовит такой аппарат лишь для оживления сегмента смартфонов. По мнению специалистов, которые детально изучили описание модели на сайте USPTO, подобные модели не могут предложить пользователям реальные преимущества.

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