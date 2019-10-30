Экран iPhone 12 сможет конкурировать с Android

Сегодня уже мир начал интересоваться характеристиками iPhone 12, который ожидается только в следующем году. Производитель айфонов сейчас занимается улучшением экрана своих телефонов. Пока в экранных войнах Apple проигрывает дисплеям Android-смартфонов.





Напомним, с первым поколением телефонов Razer Phone в экосистеме Android появилась возможность сканирования с экрана скоростью 120 Гц. Самая большая скорость сканирования у смартфона Sharp Aquos Zero 2 – это 240 Гц. OPPO, OnePlus и другие китайские производители начали увеличивать скорость сканирования. У большинства Android-телефонов эта скорость составляет 90 Гц. Apple комплектуют свои телефоны экранами со скоростью сканирования 60 Гц. Она будет увеличена в новых моделях компании, так, производительность экрана iPhone 12 будет порядком выше, чем в действующих моделях.

Разработчики Apple будут использовать в своих смартфонах OLED- дисплей скоростью сканирования 120 Гц. Напомним, iPad Pro имеет экран скоростью сканирования 120 Гц. Если в серии iPhone 12 будет использован более производительный дисплей, то основным конкурентом Samsung Galaxy Note может стать iPhone 12 Pro Max.



