Sharp показала рендеры своего складного смартфона

Японская компания фактически создала мобильный аппарат в формате «два в одном» — это не только складной Sharp, а также игровой смартфон. Телефон используется во всех положениях – как в разложенном, так и в согнутом или полусогнутом состояниях.





Ресурсу LetsGoDigital удалось создать изображение аппарата в виде 3D-модели со сгибающимся экраном. Sharp в 2017 году оформила патент на сгибающийся смартфон, который имеет нестандартный внешний вид – японский телефон сгибается два раза. Однако производитель для коммерческого выпуска готовит другой вариант – смартфон, который сгибается только в одном месте.





Sharp, по утверждению инсайдеров, готовит этот аппарат для любителей мобильных игр. Смартфон больше напоминает классическую «раскладушку». Sharp повторила свою идею по выпуску вытянутых экранов для телевизоров с гибкими экранами. На изображении в рендерах можно заметить гибкий экран с кнопками управления, также имеются аппаратные кнопки на корпусе. Интересно, что экспертам не удалось отыскать камеры в трехмерном изображении. Предполагается, что камера вмонтирована в экран смартфона.

Напомним, японский гигант по выпуску электроники Sharp основан в 1912 г., один из крупных участников мирового выпускает телевизоры, мониторы, смартфоны, солнечные панели и другие электронные товары.