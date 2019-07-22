Apple обсуждает поставку новейших дисплеев

Переговоры ведутся, по данным от инсайдеров, с ведущими производителями дисплеев – южнокорейскими компаниями Samsung и LG. Таким образом, будущее новые iPhone будут оснащены дисплеями с кадровой частотой 120 Гц. Однако айфоны с такими экранами появятся в продаже не раньше 2020 года.





Apple иногда упрекают в копировании некоторых технологий. Часто новые идеи Samsung повторяет у себя Apple, которая сначала наблюдает развитие технологии у конкурентов, а потом, опираясь на их результатах, начинает внедрение нового решения у себя. Так, Apple начала использовать беспроводные зарядные устройства и многомодульные камеры после китайских производителей.

Предполагается, таким образом поступить компания и с экранами повышенной кадровой частотой. Пользователь Ice Universe на своей странице в Twitter написал, что Apple на данный момент ведет переговоры с компаниями Samsung и LG о поставках для iPhone экрана с изменяемой кадровой частотой — 60 Гц или 120 Гц. Начиная с 2020 г., пользователи смогут пользоваться айфоном с переключаемым экраном, меняя частоту дисплея через настройки.

Кстати, подобная технология уже внедрена в некоторых игровых моделях. Получается, и на этот раз Apple лишь повторяет чужое решение, а не предлагая свою технологию.