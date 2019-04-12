Смартфон Galaxy Fold стал самым дорогим в истории Samsung

Складной смартфон, по мнению специалистов, должен стать трендом в ближайшее время. Насколько он станет популярным, покажет время. Оказалось, что Samsung Galaxy Fold стал самым дорогим коммуникационным аппаратом компании. Samsung разработал роскошный смартфон по себестоимости – цена продукта достигает $1200.





Инсайдеры выложили в сеть информацию о себестоимости Galaxy Fold – первого складного телефона с гибким экраном от Samsung. По стоимости Galaxy Fold обогнал другого южнокорейского флагмана Galaxy S10+. Складной аппарат поставил рекорд по себестоимости.

Как сообщил инсайдер из Индии Ишан Агарвал, в его страну Samsung отправила уже 50 шт. аппаратов Galaxy Fold. Он ознакомился таможенной декларацией этих смартфонов с указанием стоимости каждого смартфона — $1200. Эта лишь производственная стоимость устройства без таможенных расходов, НДС и т.д. Напомним, себестоимость смартфона Samsung Galaxy S10+ — $630.





Дебют продаж Galaxy Fold запланирован на 26 апреля, первыми обладателями нового прототипа станут пользователи из Южной Кореи и США, они смогут купить складной смартфон за $1980. В начале мая устройство будет выпущено на европейские рынки за 2000 евро. Продажи начнутся одновременно 15 странах: Великобритания, Германия, Бельгия, Франция, Италия, Швеция, Испания, Польша, Норвегия, Дания, Австрия и др.

Ранее разработчик выпустил видеоролик, который демонстрирует действия складного Galaxy Fold с гибким экраном. В ролике можно увидеть, как свободно пользователь переключает приложения и камеры между дисплеями.