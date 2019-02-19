Oppo готовит свой складной телефон для MWC 2019

Информация о том, что компании покажут на всемирной выставке свои варианты складного смартфона каждый день обновляется. Предполагается, что и компания Oppo готовит свою версию концептуального телефона, который больше напоминает планшет.





До старта MWC 2019 остались считанные дни. Если в последние годы это мероприятие проходило без неожиданностей, то эта выставка запомнится показами нескольких телефонов со складным экраном, а также аппаратов с 5G. Известно, что свои сенсационные новинки представят Samsung, Oppo и Huawei.

Oppo уже выпустила официальное заявление относительно своих складных устройств. Менеджер компании по продуктам Чак Ванг представил визуальные изображения новинки. Он также подтвердил, что компания выпустит в ближайшее время уникальный телефон на рынок.

Судя по снимкам, гибкий телефон Oppo имеет форм-фактор книги, напоминая дизайн Samsung Galaxy F. В складном виде задняя камера может использоваться в качестве фронтальной.





Напомним, разработчик ещё в январе заявил о выходе аппарата со складным экраном, но не уточнял дату выпуска этого устройства. Oppo может выпустить свою новинку в первой половине года в Европе. Телефон имеет ещё одно достоинство, он поддерживает 5G. Также компания готовит первый смартфон со сквозным отверстием в экране, оно предназначается для камеры.