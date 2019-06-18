В 2020 году Apple уменьшит диагональ дисплея iPhone

Сейчас Apple готовит своих поклонников к появлению новых моделей. Производитель отказался от некоторых сервисов, которые предназначены на контент, используемый в устройствах с большим экраном. Apple планирует компенсировать эти потери за счёт выпуска более компактных смартфонов. Команда из Купертино всегда отличалась неординарными решениями.





Предполагается, что iPhone, который будет управляться одной рукой, появится в 2020 году. Его экран будет иметь 5,4-дюймовый показатель. Несмотря на компактность, коммуникатор выйдет в линейке флагманских айфонов и получит соответствующую аппаратную комплектацию. Модель с небольшим экраном даже будет работать с поддержкой 5G.

Пока инсайдеры утверждают, что в 2020 году могут появиться три модели iPhone, которые получат 6,1, 5,4 и 6,7-дюймовые дисплеи. 6,1-дюймовый аппарат будет продолжением iPhone XR. Возможно, он будет отличаться от других представителей новой линейки. 5,4-дюймовый iPhone должен будет заменить 5,8-дюймовый коммуникатор, который имеется в линейках iPhone X и iPhone XS.

Скорее всего, Apple начала корректировать выпуск своих iPhone из-за очень низких продаж. Как ни странно, сегодня пользуются спросом более скромные представители iPhone XR и iPhone XS Max, а дорогой iPhone X не оправдал надежды разработчика.