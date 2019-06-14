Samsung отменила предварительные заказы на Galaxy Fold

Южнокорейский производитель в феврале в рамках Mobile World Congress объявил о предстоящем выпуске смартфона с гибком экраном. Samsung даже начала принимать предзаказы на Galaxy Fold, но затем компания перенесла официальный релиз новинки.



Перед началом широкомасштабного выпуска эксперты обнаружили, что у Galaxy Fold имеются проблемы с экраном. Структура аппарата и петли между частями не совсем совпадали при сгибании и выпрямлении телефона. С 26 апреля Samsung изучила все недочеты и перенесла выпуск Galaxy Fold, даже отозвала все ранее отгруженные телефоны.

Теперь компания совсем остановила процесс предварительного заказа Galaxy Fold, которые должны были продавать AT&T и Best Buy, которые окончательно аннулировал все предварительные заказы. Всем клиентам вернули деньги. Скорее всего, новинка в этом году не появиться в продаже.



