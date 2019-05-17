Светодиоды опасны для глаз пользователей

«Синий» свет оказался не таким безобидным, как ранее заявляли производители. Ученые выяснили, что светодиоды являются опасными для сетчатки глаз, а из-за длительного их использования нарушается сон человека.





К таким выводам пришли французские медики из Национального агентства по контролю за безопасностью продуктов питания, окружающей среды и труда (ANSES). После полученных результатов многолетних исследований специалисты ANSES порекомендовали властям принять новые нормативы использования устройств с светодиодными компонентами. Хотя эти призывы учёных вряд ли смогут убедить миллионы пользователей сократить время использования современных гаджетов.

В своем докладе специалисты обобщили результаты своих исследований, которые длились почти десять лет. По их выводам, «синий свет» увеличивает возможность возникновения возрастной дегенерации так называемого «желтого пятна», с годами оно приводит к потере зрения.

Синий экран и светодиодная лампа провоцирует головную боль, способствует возникновению у человека симптома хронической усталости.





Однако в данном исследовании для владельцев смартфонов и ноутбуков есть и утешительные моменты, так, «синий экран» планшетов и телефонов менее опасен, чем светодиодная лампа. В этих устройствах свет экрана имеет низкую интенсивность. Но нельзя забывать, что в темноте их смартфоны все же опасны, так как свет экрана нарушает естественные ритмы сна. Постепенно человек начинает страдать от бессонницы. Особенно светодиоды вредны для детей, у них пока ещё не сформирован глазной хрусталик. Они, кроме этого, могут страдать от метаболических нарушений. Длительное и постоянное использование смартфона может спровоцировать у ребенка некоторые формы рака.

Конечно, невозможно отказаться от использования современных мобильных устройств и другой электроники. Пользователям придется лишь сократить время использования своих планшетов, ноутбуков и телефонов, а также поменять в своих светильниках синие лампы на белые светодиодные.