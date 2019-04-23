Продажи Samsung Galaxy Fold временно прекратились

Южнокорейская Samsung официально объявила, что у разработчиков возникли проблемы в использовании смартфона Galaxy Fold с гибким экраном. Однако в компании не стали раскрывать подробности, лишь заявили, что всё расскажут позже.





Несколько дней назад начали появляться новости о том, что гибкие Samsung Galaxy Fold, которые уже попали в руки пользователей, плохо работают. Сначала Samsung не реагировала на подобные комментарии, после подключения к проблеме представителей СМИ пришлось все же компании отреагировать на жалобы и обещать расследовать все случаи поломки аппаратов.

Теперь появилась новость о том, что производитель откладывает поставки смартфона на китайский рынок. Ранее сообщалось, что в Индию компания уже отправила партию Galaxy Fold. По предварительным данным, компания отложила выпуск по всему миру смартфонов Galaxy Fold до мая. Пока новая дата релиза не сообщается, она будет объявлена в ближайшие недели.





Аналитики рынка не понимают, каким образом мировой флагман мобильной индустрии допустил такую оплошность. Ведь Samsung всегда проводит многочисленные стендовые тесты, аппарат прошел проверку в авторитетных бенчмарках. Несмотря на это, они стали ломаться в первые дни эксплуатации. Хотя Samsung признала проблему, по мнению журналистов, сделала она это поверхностно: «…мы представили совершенно новую мобильную модель — смартфон, использующий несколько новых инноваций и материалов для гибкого дисплея. Мы обеспокоены волнениями вокруг Galaxy Fold. Многие рецензенты поделились с компанией некоторыми проблемами. Наше устройство нуждается в дальнейших улучшениях…»

В официальном заявлении говорится: «Чтобы полностью оценить отзывы и провести внутренние тесты, мы решили отложить выпуск Galaxy Fold. Мы планируем объявить дату выпуска в ближайшие недели».

Первые проверки неисправных аппаратов показали, что проблема связана с работой петель, а также были несколько поломок, когда внутри смартфона обнаружились некоторые детали, влияющие на работу дисплея.