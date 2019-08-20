Цены на новые iPhone не вырастут

СМИ сообщают, что глава «фруктовой» компании Тим Кук убедил президента США не облагать налогами продукцию Apple. Таким образом, стоимости iPhone не угрожают импортные пошлины.





Ранее Дональд Трамп заявил, что в сентябре власти могут ввести на импорт продукции Apple специальную пошлину. Президент Трамп и лидер Apple провели совместный обед, во время которого они обсудили, каким образом новые пошлины могут повлиять на лидерство Apple на мировом рынке.

Организовать эту встречу предложил Тим Кук, он не раз высказывался о том, что компанию беспокоит возможность удорожания продукции Apple. Подорожание айфонов сыграет на руку компании Samsung, которая является традиционным конкурентом Apple. Подорожание iPhone хотя бы на 10% из-за новых пошлин может резко снизить потребительский спрос. Благодаря этому привлекательность моделей Galaxy вырастит в разы.

Президент Трамп отложил введение нового налога на импорт iPhone и iPad до 15 декабря. Хотя некоторая техника компании все-таки будет облагаться специальным налогом – это Mac, AirPods и Apple Watch. Они подорожают на 10% уже с 10 сентября т. г.