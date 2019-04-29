Хашбраун - это не телефон. 13 месяцев потребовалось чтобы это доказать в суде Коннектикута

Мы слышали о телефонах, на которые фотографируют картошку, но телефоны, принимаемые за картофельный хашбраун для завтрака, — это другая история, которая сейчас происходит. Мужчина в Коннектикуте потратил свои собственные деньги и 13 месяцев своей жизни, чтобы доказать в суде, что полицейский выписал штраф на 300 долларов, за то, что он просто ел хашбраун из Макдональдса, находясь за рулем. В пятницу судья признал Джейсона Стибера невиновным, положив конец этой истории, а адвокат обвиняемого назвал всё произошедшее «делом века».





11 апреля 2018 года Стибер был задержан полицейским из управления Westport. Шоном Вонг Воном, который утверждал, что видел, как Стибер двигал губами, когда он держал объект, напоминающий мобильный телефон, около лица во время вождения. Адвокат Стибера, Джон Тигерсон, возразил, сказав, что эти движения губ «соответствовали пережевыванию» хашбрауна, который его клиент приобрел в McDonald's непосредственно перед тем, как его остановили.

Стибер также сделал запрос согласно Закону о свободе информации (FOIA), чтобы получить записи, показывающие, что Вонг был на 15-м часе 16-часовой двойной смены и, возможно, имел не совсем идеальное суждение, когда он остановил Стибера. Судья пришел к выводу, что штат не предоставил достаточно доказательств того, что Стибер действительно разговаривал по телефону за рулем.

В конце концов, этот результат занял два судебных процесса и четырех дней пропущенной работы. Он продлился больше года, а судебные издержки превысили штраф в 300 долларов. Но Стибер не сожалеет: «Почему я сделал это? — Потому что я не хотел бы, чтобы кто-нибудь еще прошел через это. У других людей нет средств, чтобы защитить себя таким же образом». Настоящий герой для всех, кто хочет насладиться хашбрауном на ходу, не боясь, что его остановят.