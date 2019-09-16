Смартфон Redmi Note 8 поступает в продажу

Интересная новинка будет доступна завтра. Она имеет необычный дизайн лицевой панели. За день до официального показа снимок и некоторые особенности модели засветил специалист по утечкам Судханшу Амбхоре. Данные о Redmi Note 8 он выложил на персональной странице в Twitter.



Redmi Note 8 в корпусе цвета Fantasy Blue получил экран, обрамленный черной рамкой с градиентным эффектом. Задняя панель имеет двухцветовое решение: черный плавно переходит в синий цвет. Подобный способ оформления компания ранее использовала.

Redmi Note 8 оснащен однокристальным процессором Snapdragon 665, 6,3-дюймовым экраном — 2340x1080 пикселей, камерами 48, 8, 2 и 2, фронтальной – 13 Мп, аккумулятором 4000 мАч и имеет поддержку двух сим-карт, Android 9 и MIUI 10.

Напомним, линия телефонов Redmi Note стала первой успешной серией телефонов после отделения бренда Redmi от основного бренда Xiaomi. Седьмая модель аппарата разошлась тиражом 10 миллионов шт. До выхода Redmi Note 8 производитель выпустил модель Note 8 Pro, к 3 сентябрю было продано 300 тыс. телефонов этой модели.



