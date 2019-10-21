Смартфон Xiaomi Mi A1 получает постоянные обновления

Китайский разработчик начал ежемесячное обновление смартфона Xiaomi Mi A1. Кстати, именно эта модель телефона сделала популярной среди китайских пользователей универсальную платформу Android One.





Данный телефон получает сразу 2 основных обновления для Android. Однако телефон даже в будущем не сможет получить обновление до версии Android 10. Но даже при этой ситуации Xiaomi обязуется поддерживать эту модель ещё один год в форме ежемесячных обновлений. Многие обновления касаются вопроса безопасности системы в телефоне.

Нынешнее обновление для модели Mi A1 улучшают стабильность аппарата и оптимизируют производительность телефона. Объём обновления составляет 67 МБ. Обновление можно получить через настройки устройства.

Технические характеристики Xiaomi Mi A1: 5,5-дюймовый экран Full HD — 1920x1080 пикселей, 8-ядерный процессор Snapdragon 625, Adreno 506 GPU, размер памяти 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ внешней памяти, возможность расширения до 128 ГБ. Поддержка Android 7.1.2 с перспективой обновления до Android 8. Двойная задняя камера по 12 Мп, фронтальная – 5 Мп. Датчик отпечатков пальцев и инфракрасный сенсор. Параметры телефона 155,4х75,8х7,3 мм и вес 165 г. Аккумулятор 3080 мАч.



