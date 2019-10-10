Обзор Xiaomi Redmi Note 8

Xiaomi анонсировала новый Redmi Note 8 ещё в августе. Этот хорошо сбалансированный смартфон действительно перевернет рынок, в основном из-за сумасшедших цен.

Самые заметные особенности нового Redmi Note 8 — это 48-мегапиксельная четырехъядерная камера AI, обладающая ультравысоким разрешением 8000 x 6000.

Также установлен топовый процессор Qualcomm Snapdragon 665, который использует AI в мобильных играх, отличные возможности камеры и расширенные функции безопасности.

Мы будем обсуждать самые мелкие детали и последствия этих функций в ближайшее время. Но сначала давайте поговорим о лице нового Redmi Note 8.





6.3 " dot drop Полноформатный дисплей

Xiaomi, как и любая другая компания смартфонов, ориентирована на улучшение работы смартфона для людей, которые любят смотреть видео и играть в игры.



По этой причине новый Redmi Note 8 оснащен 6,3-дюймовым полноэкранным дисплеем dot drop с разрешением Full HD (2340 x 1080 пикселей).





Что такое dot drop дисплей?

Видите ли вы эту поверхность в верхней части экрана, на которой размещена передняя камера и другие датчики?



Смартфоны с челкой используют это пространство для увеличения площади поверхности дисплея, сохраняя при этом фронтальные камеры на своих местах.

Смысл челки заключается в использовании верхней части экрана смартфона (область, которая не используется) для отображения информации, такой как дата и статистика батареи.

Разные производители придумывают разные способы реализации челки.





48MP Quad Камера

Прошли те дни, когда нам приходилось заказывать оператора, когда мы хотели запечатлеть каждую поездку.



Если вы ищете смартфон, который даст вам удивительные фотографии, то новый Redmi Note 8 может быть вашим лучшим выбором.

Смартфон оснащен крутой 48-мегапиксельной камерой сверхвысокого разрешения с диафрагмой f/1.75 и поддержкой автофокуса.

Использование процессора Qualcomm Snapdragon 665 также дает Redmi Note 8 большое преимущество в обработке изображения, нулевой задержке затвора, гибридном автофокусе и оптическом зуме.

В дополнение к основной камере, новый Redmi Note 8 также оснащен 8-мегапиксельной ультра-широкоугольной камерой, что, вероятно, делает его умнее, чем любой смартфон среднего класса.

Также, используются две макро-камеры 2MP с диафрагмами f/2.4, чтобы повысить качество ваших снимков, захватывая даже самые мелкие детали.

Эта отличная комбинация дает разрешение фотографий 8000 x 6000, однотонную вспышку, качественную ночную фотографию с рук и размытие фона портретного режима среди всего прочего.

И если вы снимаете видео, комбинация четырех камер дает вам гарантию записи до 4K со скоростью 30 кадров в секунду.

Качество записи видео можно менять вплоть до минимальных значений замедленной записи 720p при 120fps / 240fps.





Батарея 4000mAh, быстрая зарядка на 18 Вт

Новый Redmi Note 8 сохраняет черты батареи своего непосредственного предшественника, Redmi Note 7.



Обладая большой батареей емкостью 4000 мАч, Redmi Note 8 может похвастаться возможностью поддерживать до 25 часов разговора или 17 часов непрерывного воспроизведения видео.

Независимо от того, являются ли эти значения точными или нет, батарея 4000 мАч — это достаточная емкость для смартфона.

А с технологией быстрой зарядки вы можете легко подзарядить разряженный аккумулятор в течение нескольких минут даже на остановке во время путешествия.

Поддержка 18 Вт быстрой зарядки доступна благодаря процессору Qualcomm Snapdragon 665.

Процессор поставляется с адаптированной технологией Quick Charge 3.0, которая позволяет заряжать смартфон до 4 раз быстрее, чем обычная зарядка.





2,0 ГГц Snapdragon восьмиядерный процессор

Qualcomm Snapdragon — это тип процессора для смартфонов, который имеет лучшую репутацию, чем процессоры Mediatek.



Новый Snapdragon 665 обладает рядом преимуществ.

Среди них — использование ИИ для улучшенной визуализации, сверхбыстрой частоты кадров, плавного взаимодействия, объемного звука и реалистичной графики.

Процессор поддерживает графику Vulkan 1.1, которая экономит до 20% мощности, тем самым увеличивая время работы смартфона от батареи.

ВОзможности Snapdragon 665: гибридный автофокус, оптический зумом, нулевое запаздывание затвора и многокадровое шумоподавление для почти бесконечных возможностей захвата фотографий и видео.

А скорость передачи данных 2,5 ГГц делает новый Redmi Note 8 выдающимся среди других смартфонов среднего класса.

4 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти



Отличительная черта смартфонов Xiaomi — это их различные варианты, предназначенные для удовлетворения потребностей разных пользователей смартфонов.



Кроме стандартных 4/128 ГБ, комплектации 3/32 ГБ и 4/64 ГБ Redmi Note 8 также доступны.

4GB-это такое привлекательное значение RAM, которое обеспечит лучшие впечатления при использовании тяжелых приложений, особенно игр.

А что можно сделать с 128GB внутренней памяти? Честно говоря, довольно много. Вы разместите больше приложений и игр, а также музыку и видео файлы.

Конечно, операционная система займет часть пространства.

В заключение, «тяжелые» геймеры и пользователи смартфонов выше среднего будут удовлетворены с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, которую предлагает Redmi Note 8.

Водостойкое нано-покрытие







Смартфон-это инвестиции, спутник жизни. Вы же не хотите потерять его так легко. И таким образом возникает потребность в водостойких смартфонах.

Хотя и не раскрывая мельчайших деталей, Xiaomi рекламирует новый Redmi Note 8 как смартфон с брызгозащищенным нано-покрытием.

Хотя это может не соответствовать высоким рейтингам водонепроницаемости смартфона, это большой плюс для продажи нового устройства.

Нанесение нано-покрытие включает в себя помещение смартфона в вакуум, а затем закачку специального пара в камеру.

Пар оседает тонкой пленкой на поверхности и внутри прибора, покрывая чувствительную электронику водоотталкивающим веществом.

Нанопокрытие предназначено для спасения устройства от кратковременного воздействия воды, а не минут или часов, проведенных под водой.

Однако, вместе с защитой от воды, неплохо было бы уберечь смартфон от ударов. В этом могут помочь чехлы для Redmi Note 8.

Redmi Note 8 полные характеристики





