Глава Xiaomi показал новый Redmi Note 8

Официальный анонс нового смартфона ожидается очень скоро. Глава компании Лин Бин через свою страничку в Weibo опубликовал фото Redmi Note 8. Снимок стал предметом горячего обсуждения новинки поклонниками бренда.



Смартфон Redmi Note 8 оснащен фронтальной камерой, которая расположена непосредственно в центре экрана. Устройство оснащено 64-мегапиксельной камерой. Предусмотрен разъём 3,5 мм для наушников.

Президент Xiaomi лично сообщил о готовности компании выпускать телефоны с камерами 100 Мп. Ранее Лин Бин в ходе конференции Xiaomi Future Image Technology Communication поделился некоторыми подробностями Redmi Note 8, он рассказал о 100-мегапиксельном датчике для камер смартфонов Xiaomi. По словам Лин Бина, такие смартфоны должны существенно оживит рынок мобильных устройств.

Redmi Note 8 будет оснащен памятью 12 ГБ ОЗУ.

