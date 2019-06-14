Какие смартфоны Xiaomi и Redmi получат Android 10?

В MyDrivers появился список китайских аппаратов, которые первыми получат обновленную десятую версию открытой операционной платформы, всего в этом списке оказались 11 смартфонов. Напомним, свежая версия также именуется Android Q.





Естественно, поддержку Android 10 должны были получить первыми флагманские смартфоны. Так и оказалось, производители смартфонов Xiaomi и Redmi готовы организовать загрузку Android 10 в действующие топовые аппараты, например, в первых строчках оказались модели Mi 9 и Redmi K20 Pro.

В списке указаны и другие новые флагманы Redmi K20 и Xiaomi 9 SE, есть и прошлогодние модели Mi 8, Mi 8 Explorer Edition и Mi 8 Pro, Mi Mix 2S и Mi Mix 3.

Компания также обещает поддержку Android 10 другим моделям – это Redmi Note 7 и Redmi Note 7 Pro. Однако владельцы этих аппаратов смогут загрузить Android 10 в свои аппараты в начале следующего года. Модели из списка MyDrivers получают обновление в четвертом квартале 2019 г. Они также получают обновленную версию MIUI на базе десятой Android 10, а в аппараты Redmi Note 7 и Redmi Note 7 Pro адаптированная версия домашней прошивки поступит в декабре.