Опубликовано первое изображение Redmi Note 8T

Суббренд Xiaomi стал добиваться прекрасных результатов в серии Note 8. Сейчас многие производители стараются выпускать новые телефоны в пределах одного модельного ряда. Так, компаниям удается представлять в одной линейке почти одинаковые аппараты в широком диапазоне цен.



Redmi также представляет ещё одного представителя среднего уровня Redmi Note 8T в действующей линейке. Официальное изображение Note 8T показывает, что различия новинки с Note 8 внешне не очень заметны. Но самым важным отличием будет то, что в характеристиках Note 8T будет значиться поддержка сервиса NFC.

Основные характеристики Redmi Note 8: 6,39-дюймовый экран Full HD + — 2340Х1080 пикселей, восьмиядерный процессор Snapdragon 665, графический процессор Adreno 610, память 4 ГБ ОЗУ / 64 ГБ, 6 ГБ ОЗУ / 64/128 ГБ, dual SIM, Android 9 и MIUI 10, тройная камера 48, 8 и 2 Мп, фронтальная 13 Мп, зарядная батарея 4000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт, датчики ИК и отпечатков пальцев и др.



