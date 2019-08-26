Выход камерофона Redmi Note 8 Pro приближается

Новый смартфон уже «засветился» в соцсетях, оказалось, что одна из версий получит корпус цвета Ice Jade, а задняя часть корпуса будет покрыта специальным защитным 3D-стеклом в изогнутой форме. Впервые фото новинки опубликовал индийский специалист по утечкам Мукул Шарма.





После публикации фотография нового смартфона Redmi Note 8 Pro вызвала оживление среди поклонников молодого бренда. Компания также подтвердила, что задняя панель новинки получила защитное стекло.

Только Redmi Note 8 Pro получит поддержку однокристальной платформы Helio G90T, а стандартная модель Redmi Note 8 работает на Snapdragon 665. Смартфон будет отличаться и мощной камерой 64 Мп, качество снимков будет в разрешении 9248Х6936 пикселей.

Первая презентация линейки должна пройти 29 августа, в этой коллекции смартфонов может появиться и версия с 5G. Напомним, ранее вице-президент Xiaomi Лу Вейбинг уже рассказывал о возможностях Redmi Note 8 Pro. Он также рассказал, что этот телефон будет использовать технологию жидкостного охлаждения, а самое важное объяснение было дано относительно возможности камеры Redmi Note 8 — он станет первым телефоном с сенсорной камерой 64 Мп.



