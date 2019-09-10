Ожидается мировой дебют Redmi Note 8

Новинка может выйти на глобальный рынок уже в этом месяце. Аппарат прошел соответствующую сертификацию для выхода на мировой рынок. Он успешно продается уже на территории Китая, например, Redmi Note 8 прошел сертификацию в National Broadcasting and Telecommunictions Commission в Таиланде.



О мировом релизе Redmi Note 8 сообщил на своей страничке в Твиттер известный инсайдер из Индии — Судханшу Амбхоре опубликовал и информации о продажах, и снимок международной версии Redmi Note 8.

Производитель официально анонсировал два смартфона — это Redmi Note 8 и Note 8 Pro. Новинки не только заинтересовали СМИ и экспертов, их с интересом ждут покупатели. Смартфоны поступили в продажу сначала на домашнем рынке, за первый день продаж было реализовано 300 000 аппаратов Redmi Note 8 Pro. Именно тогда в компании Redmi заявили, что новинки скоро появятся за пределами страны.

Стоимость смартфона Redmi Note 8 составляет 140 долларов. Учитывая технические характеристики и цену Redmi Note 8, аппарат считается самым лучшим телефоном на рынке по соотношению цена и качество, наверняка, он сможет установить рекорд и на мировом уровне.