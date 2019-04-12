Падение продаж iPhone будет продолжаться

Ситуация в ближайшее время не изменится, утверждают аналитики. Компания Apple переживает трудные времена. В Credit Suisse утверждают, что прежние объёмы продаж iPhone уже нельзя восстановить.





Аналитики отмечают, что кризис нельзя объяснить неправильной стратегией Apple, которая резко сократила сборку своих аппаратов в Китае. Однако компания все же пытается устранить негативное явление, чтобы восстановить прежние рекордные цифры продаж своих iPhone. Несмотря на то, что компания сконцентрирована на китайском рынке, китайцы больше покупают смартфоны собственного производства. Так, по объёму продаж на китайском сегменте iPhone занимают третье место, уступая Huawei и Xiaomi.

Аналитики считают, Apple может не стараться, ситуация в ближайшее время не улучшится. Падение станет нормой для американской компании. Представители Credit Suisse заявили, ситуацию кардинально может изменить появление в продаже iPhone 5G. Но компания планирует выпустить такой коммуникатор только в 2021 г.





Предполагается, что поставки iPhone к 2020 г. могут снизиться еще на 12,4%, напомним в 2018 г. они снизились на 3,2%. Интересно, что главной причиной падения спроса на айфоны специалисты называют то, что разработчики смогли увеличить «жизнь» мобильных аппаратов, а Apple по традиции ежегодно выпускает новую линейку айфонов. Владельцы айфонов не готовы расставаться своим аппаратом и покупать каждую осень новую модель.





Конечно, каждый новый флагман Apple становится хитом, однако в прошлом году компания предложила пользователям переоцененный iPhone – это усилило давление на рынок, который и так является перенасыщенным и высококонкурентным. Сегодня производитель намного снизил собственные прогнозы, учитывая торговую американо-китайскую войну и ослабление экономики Китая.