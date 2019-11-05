Apple намерена строить доступное жильё

За последние годы американская компания испробовала все в ИТ-индустрии. Когда-то этот успешный производитель начинал своё дело с производства компьютеров. Теперь Apple расширяет горизонты. Компания готова заниматься практически в любой отрасли экономики, лишь бы сохранить стабильный заработок в своей финансовой отчётности.





Эту стратегию производителя iPhone можно понять, ведь культовые айфоны могут стать неинтересными потребителям. Именно поэтому начали появляться такие продукты, как часы и умные колонки. Также крупнейшая в мире технологическая компания вдруг решилась заняться строительством объектов бюджетного жилья.

Apple начала инвестиционную программу в $2,5 миллиарда по сооружению домов в Калифорнии: один миллиард компания потратит на возведение жилых домов и один миллиард – на кредитование для покупки жилья представителям бюджетной сферы. Ещё $300 миллионов будут потрачены на покупку земли под строительство и $150 миллионов – на страхование кредитов заёмщиков, $50 миллионов получат бездомные.

Хотя этот проект вряд ли станет доходным для компании с точки зрения финансов. Видимо, Apple преследует другие цели, выделяя деньги на строительство. Компания решает другие проблемы, по заявлениям аналитиков. Apple постоянно расширяется и увеличивает свой штат, большинство сотрудников перебираются в Сан-Франциско — в Кремниевую долину. Поэтому жилье в этом районе быстро дорожает. Строительством дополнительного жилья компания решила минимизировать негатив от этого эффекта и устранить возможные недовольства американцев.



