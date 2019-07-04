Доходы компания Xiaomi стремительно увеличиваются

Продукцией самой успешной молодой компании индустрии пользуются почти 500 млн. пользователей, при этом доходы от интернет-услуг будут диверсифицироваться, отмечают представители компании.





Финансовый менеджер компании Чжоу Гуанпин рассказал журналистам, доход Xiaomi от интернет-услуг за первый квартал увеличился на более 31% в годовом объёме. Китайцы добились таких успехов благодаря быстрой динамики количество интернет-пользователей. Число активных поклонников компании растет ежемесячно.

Наблюдается определенная тенденция, когда доходы от интернет-услуг начинают диверсифицироваться. Пользователи получили возможность выбирать тот или иной сервис, таким образом, они сегодня могут использовать самые разные продукты компании. Если в компании ранее могли рассчитывать на поступления от продажи смартфонов, то сейчас её доходы от использования технологии искусственного интеллекта («mobile + AIoT») стали больше, чем от продажи телефонов.

По финансовому отчету, общий доход компании составляет $6,37 млрд., это больше на 27%, чем в 2018 году. За год количество продуктов, которые подключены к сервису Xiaomi IoT, доросло до 171 млн. шт., а это рост на 70%.

Фактически компания Xiaomi является самой выдающейся компанией среди китайских производителей. Xiaomi достигла таких показателей продаж, которые являются рекордными даже для более авторитетных компаний мирового уровня. Успех компании обеспечили в основном два фактора: эффективная ценовая и рентабельная политика. В компании Xiaomi лишь жалеют о решении выйти на мировой фондовый рынок. Глава компании Джун Лэй заявил, что Xiaomi больше привлекает пользователей своими телефонами, телевидением и интернет услугами.