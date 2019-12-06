Данные ожидаемого iPhone 2020 утекли в сеть

По информации, компания Apple в 2020 году готова представлять пять разных моделей. Согласно утечкам, американская компания выпустит «абсолютно беспроводной» iPhone без разъёма Lightning, ещё один телефон будет безрамочным — это iPhone SE 2 Plus.





Модели 2020 года под брендом Apple:

— iPhone SE будет анонсирован в марте на Spring Forward 2020;

— iPhone 12 будет представлен в сентябре;

— iPhone 12 Plus будет представлен в сентябре;

— iPhone 12 Pro будет представлен также в сентябре;

— iPhone 12 Pro Max будет анонсирован в сентябре.

Возможно, все эти iPhone будут выпускаться с поддержкой 5G. Напомним, Samsung, Xiaomi, Huawei и OPPO готовы в 2020 году предлагать свои телефоны с поддержкой 5G по цене $300. Но Apple, вероятно, не сможет продавать свои iPhone с 5G за такую низкую стоимость.

Кроме того, известный аналитик Мин-Чи Куо, опубликовал ещё один прогноз. Судя по его отчёту, во второй половине 2021 года компания выпустит iPhone «высочайшего» класса без разъёма Lightning. В начале 2021 года также можно ожидать запуск обновленного iPhone SE 2 Plus в безрамочном стиле и без системы Face ID. Новый айфон получит сканер отпечатков Touch ID, расположенный на боку.

Напомним, ранее сообщалось, что американский производитель решился на кардинальные изменения в своей стратегии, теперь Apple будет выпускать свои iPhone дважды в год.



