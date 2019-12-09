Apple может отказаться от выпуска iPhone SE 2

Поклонники яблочных смартфонов ожидают выпуск iPhone SE 2, который Apple обещала представить. Ведь идея компактного и недорого телефона от американского производителя сразу понравилась всем. Кроме того, бюджетный телефон получает флагманскую начинку. Напомним, эта модель стала самой продаваемой в коллекции iPhone во многих странах мира.





Ранее компания не признавала рынок бюджетных аппаратов и не бралась за подобные эксперименты. Хотя появление iPhone SE стало полезным и для рынка, который оживился, и для самой компании. Но пользователи немного разочаровались, когда не появился сиквел iPhone SE. Теперь все ждут, будет ли Apple обновлять эту линейку?

Судя по сообщениям инсайдеров, iPhone SE 2 не появится и ждать его не стоит. Хотя есть информация о том, что iPhone SE 2 будет именоваться iPhone 9. Об этом сообщил сайт MacOtakara, который регулярно выдает точные прогнозы относительно новинок Apple.

Предполагаемый доступный iPhone SE 2 должен выйти в начале весны 2020 года. Компания выбрала новое имя для модели, видимо, потому что iPhone 9 не будет ассоциироваться с iPhone Special Edition.

Характеристики iPhone 9: предполагается, что, кроме названия, в новинке ничего не изменится, хотя внешне смартфон повторит дизайн iPhone 8, а аппаратную основу новинки составит чипсет A13 Bionic. Телефон получит объём памяти 3 ГБ.



