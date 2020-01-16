Этой осенью ожидается выпуск обновленного iPhone 9

Многие эксперты спорят, станет ли iPhone 9 реальностью? Видимо, эта модель появится в рознице уже в марте. Есть вероятность, что модель выйдет под другим именем. Само название iPhone 9 появилось благодаря ресурсу Macotakara, японцы стали его использовать по своей инициативе и Apple не имеет к этому никакого отношения.



На появление iPhone 9 в продаже имеются объективные причины, с другой стороны – iPhone 9 может оказаться мифом. В сети есть изображения этого iPhone, утверждаются, что это реальные фотографии, хотя источник этих снимков не называется.

Зачем нужен ретро iPhone? Сегодня Apple значительно уступает Samsung и Huawei, которые лидируют количеством и разнообразием. Американцы решили получать дополнительную прибыль от развития «яблочной экосистемы».

В таких моделях как iPhone 9 многие сервисы iOS представлены в максимальном объёме – это одна из причин для выпуска iPhone 9. Следующая причина — прекращение поддержки платформой iOS в старых моделях iPhone 7 и 8, которые должен будет заменить iPhone 9. Третья причина – в отличие от iPhone 8 и 8 Plus, девятая версия пользуется до сих пор большой популярностью, а повторение модели в продвинутой версии будет пользоваться большим интересом.

Компания Apple планирует в этом году продать 20-30 миллионов экземпляров, существенную часть в этом объёме будут занимать ретро модели. Массовое производство iPhone 9 должно стартовать 20 января на заводе Foxconn в Китае.



