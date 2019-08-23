Долгожданный телефон HTC Wildfire X в продаже

Тайваньский телефон является самым дешевым продуктом крупнейшей компании. Телефон HTC Wildfire X, по прогнозам производителя, может стать лидером бюджетного сегмента, хотя аппарат не преуспел на рынке телефонов среднего уровня.





Известно, что сейчас у HTC не очень хорошие времена. Несмотря на то, что HTC является первой в мире компанией, которая начала поставлять на рынок Android-смартфоны, она не смогла добиться значительных успехов в продажах.

Команда разработчиков НТС даже перешла в компанию Google. Чтобы исправить положение, производитель обновил прайс-лист телефона HTC Wildfire X, который был ранее анонсирован в среднем сегменте. Теперь аппарат будет предлагаться со специальной скидкой, продажи стартуют в Индии.

HTC Wildfire X с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ внешней памяти будет предлагаться за $155, а версия с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ внешней памяти будет стоить $195/

Технические характеристики HTC Wildfire X: 6,2-дюймовый экран — 1520x720p HD +, процессор MediaTek Helio P22, основная задняя камера 12 Мп и фронтальная камера 8 Мп, аккумулятор 3300 мАч с поддержкой быстрой зарядки и др.