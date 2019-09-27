Показатели на рынке смартфонов снижаются

По оценкам аналитиков Gartner, самый активный мировой рынок постепенно будет рушиться, даже выпуск iPhone 11 и других интересных аппаратов не поможет. Основной причиной такого падения они назвали то, что разработчики перестали предлагать интересные для людей инноваций.





В обзоре компании отмечается, что ежегодно поставки будут снижаться на 3,7%. Вернуться к прежним показателям поставщики не смогут. Однако сами производители выражают надежду, что появление смартфонов с поддержкой сетей пятого поколения улучшит их продажи. Напомним, на данный момент на рынке лишь несколько моделей с 5G, в 2020 году ожидается большое количество таких смартфонов, которые, возможно, смогут подстегнуть рост рынка.

Apple, Huawei, Xiaomi, Samsung и другие крупнейшие компании по производству мобильных аппаратов будут переходить на выпуск аппаратов с 5G. Так как по всему миру и поставщики мобильной связи готовы запустить 5G в течение 2019-2021 гг.

Кстати, ранее выпуск инновационных смартфонов разрушил рынок персональных компьютеров, этот сегмент также сокращается.

