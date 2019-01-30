Китайский рынок смартфонов переживает упадок

По данным аналитиков Canalys, домашний сегмент смартфонов за год серьезно сократился. На данный момент спад уже составляет 14%. Интересно, что за 2018 г. на китайские склады было отгружено 400 млн. телефонов и этот показатель считается низким для этой страны.





Согласно отчёту специалистов, за 2018 г. поставки смартфонов уменьшились до минимального состояния. В Китае такой резкий спад не наблюдался с 2013 г. До этого данный сегмент всегда воспринимался в качестве быстрорастущего и многообещающего. Ослабление сегмента в основном связывают с уменьшением интереса людей к мобильникам. Также на спад рынка повлияло замедление китайской экономики.

Общий объём поставок на китайский рынок сокращался на протяжении семи кварталов подряд. На фоне этого спада рынок начал консолидироваться в руках крупных игроков. Поэтому доля на рынке этих поставщиков увеличивается. Несмотря на спад, следующие производители смогли увеличить свое участие на рынке с 73% до 88%, в частности Huawei — на 16%, Vivo — на 9%, Xiaomi – на 6%, Oppo – на 2% и т.д.





Очень тяжело в Китае пробиваются такие гиганты, как Samsung и Apple. Компания Apple сейчас занимает пятую строчку по продажам в Китае. В Китае поставки яблочных смартфонов на данный момент сократились на 13%.