Генеральный директор Redmi Лю Вейбинг похвалил Huawei

Интересно, что глава Redmi восхитился своим главным конкурентом Xiaomi — крупнейшим мировым производителем Huawei. Сейчас Redmi (суббренд Xiaomi) переживает огромный рост популярности, ожидаемый бюджетный флагманский аппарат бренда обещает хорошие показатели для производителя.





Именно при такой ситуации Генеральный директор Redmi сделал громкое заявление, отметив различия в технологических исследованиях и разработках между компаниями Xiaomi и Huawei.



Лю Вейбинг подчеркнул, что Xiaomi и Redmi не придерживаются доктрины конкуренции с другими производителями. В частности, он отметил: «Существует огромная историческая разница между компаниями Huawei и Xiaomi. Huawei обладает 32-летним производственным опытом и вкладывает большие деньги в исследования и разработки. Компании Xiaomi – всего 9лет. Она пока должна усердно работать для изменения ситуацию на рынке, а Redmi ещё необходимо много работать и учиться у Huawei».



Напомним, недавно Redmi отделился от Xiaomi и автоматически стал соперником Honor (суббренд Huawei). Пока в этом противостоянии лидирует Huawei, которая за прошлый квартал продала 59 млн. смартфонов. Но сравнить эти данные с показателями Xiaomi эксперты пока не могут, так как она ещё не опубликовала свои финансовые отчеты за первый квартал, лишь известно, что Xiaomi также имеет хорошие показатели продаж.







Глава суббренда Redmi отметил: «Мы верим, что мобильной индустрии нужны и Huawei, и Xiaomi. Каждая из этих компаний обслуживает совершенно разных пользователей со своими ценностями и желаниями. Мир разнообразен и потребности пользователей разнообразны, от этого соперничества пользователи, несомненно, получают выгоду!»

