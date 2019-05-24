Xiaomi креативно приглашает на свою презентацию

Естественно, «убийственный» смартфон Redmi K20 должен представляться соответственно. Компания приложила к анонсу боксёрские перчатки. Xiaomi наметила анонс нового флагмана на 28 мая. На первый официальный показ Redmi K20 Xiaomi уже рассылает приглашения.





Самый ожидаемый смартфон этого года Redmi K20 «Killer» продвигается в качестве «убийцы» всех флагманов. Боевой настрой разработчика должны демонстрировать боксёрские перчатки. Презентация пройдет под девизом: «Whatever it takes» — «Во чтобы ни стало». Напомним, ранее такой оригинальный подход использовала Meizu, которая на свою презентацию завлекала журналистов сковородкой.

Xiaomi подготовила ещё один приятный сюрприз для русскоговорящих пользователей в опциях смартфонов компании теперь есть голосовой помощник «Яндекса». Алиса появилась благодаря партнерству Xiaomi и «Яндекса». Некоторыми аппаратами Xiaomi можно управлять с помощью Алисы, которая является детищем «Яндекса». Уже сейчас Алиса совместима с такими устройствами, как умная лампочка Mi LED Smart Bulb, пылесос Mi Robot Vacuum, очиститель воздуха Mi Air Purifier и умная розетка Mi Smart Wi-Fi. Список таких аппаратов компания обещает регулярно расширять.