AnTuTu назвала самые сильные телефоны

В своем февральском списке авторитетный бенчмарк представил самые мощные смартфоны. Список AnTuTu сформирован на основе изучения характеристиках аппаратов, которые были специально отобраны для тестирования по версии 7.2.6. Поэтому в список не вошли смартфоны линейки Xiaomi Mi 9, а также другие аппараты с Snapdragon 855, которые вышли ближе к весне.





Первое место в списке отвели смартфону Samsung Galaxy S10 Plus, который заработал 332 850 баллов. Интересно, остальные 9 позиции занимают только китайские производители. Отличились смартфоны Huawei и Honor, оснащенные домашним процессором Kirin 980, другие аппараты используют Snapdragon 845.

Обновленная версия тестов AnTuTu теперь не позволит компаниям получать накрученные результаты. Стало традицией, что по итогам прежних тестов производители объявляли свои смартфоны самыми мощными. Результаты AnTuTu и DxOMark могут положительно повлиять на рост продаж новинок. Представленная версия тестирования 7.2.6 от AnTuTu позволила устранить любые возможности для производителей накручивать результаты.





Итак, список самых мощных смартфонов за февраль:

Samsung Galaxy S10 +

Honor V20

Huawei Maate 20X

Huawei Mate 20

Honor Magic 2

Xiaomi Mi Mix 2S

OnePlus 6

Asus ROG Phone

Xiaomi Mi 8

Xiaomi Mi Mix 3.