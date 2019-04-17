DxOMark оценил качество камеры Samsung Galaxy S10 5G

Компания Samsung ранее высоко характеризовала возможности фото и видеосъёмки своего смартфона Galaxy S10 с поддержкой 5G. Теперь и специалисты из лаборатории DxOMark протестировали устройство, которое «заработало» рекордные баллы.





В рейтинге лаборатории аппарат занял не только первое место, а также DxOMark поставил смартфону рекордную оценку за качество видеосъёмки. Южнокорейский смартфон впервые в истории таких тестов набрал за видео 100 баллов.

Напомним, DxOMark проводит тестирование оптической системы смартфонов, камер и объективов фотоаппаратов. Полученные высокие баллы от лаборатории за качество камер современных смартфонов положительно влияют на продажи протестированных аппаратов. Результаты последних тестов обещают большой коммерческий успех для смартфона Galaxy S10 5G.

Надо отметить, что Galaxy S10 5G все-таки разделил лидерство с Huawei P30 Pro, этот телефон также занял первое место в тестах основных камер. В тестах фронтальных камер Galaxy S10 5G набрал 97 баллов, что позволило ему стать единоличным лидером в этой категории. Galaxy S10 5G поставил рекорд, став первым в DxOMark камерофоном, который получил 100 баллов за качество видео.





Только в одной категории Galaxy S10 5G уступил своему главному конкуренту Huawei P30 Pro, за фотосъёмку китайский аппарат получил 119 баллов, а корейский – 117. Эксперты отметили, что у камеры Galaxy S10 5G имеются следующие плюсы: точный баланс цветов, прекрасная цветопередача, отличный динамический диапазон, точный автофокус и др.

Помимо того, Galaxy S10 5G в тестировании селфи-камер обогнал своего ближайшего «родственника» Galaxy S10 Plus. По качеству селфи-камеры смартфону уступили даже признанные камерофоны Google Pixel 3 с 92 баллами и Huawei P30 Pro с 89 баллами.

Ранее Galaxy A9 2018 стал гостем лаборатории DxOMark в качестве первого в мире мобильного аппарата с четырьмя задними камерами, на тестах телефон набрал до 90 баллов.