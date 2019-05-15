Режем, жжем и царапаем OnePlus 7 Pro

По сравнению с Samsung и Huawei, презентация компанией OnePlus нового OP 7 Pro практически не имеет смысла. Как и с первыми моделями аппаратов, она полагается на сарафанное радио и Интернет, чтобы донести свою точку зрения и это оказывается эффективной стратегией. Ранние обзоры уже наводняют интернет, и теперь у нас даже есть очень ранний тест на прочность от JerryRigEverything, который может прояснить некоторые опасения по поводу особенностей телефона.

На данный момент кажется, что скретч-тесты и тесты на изгиб — самые скучные части видео. Тем не менее, это должно быть сделано. Для науки! Экран начинает царапаться на уровне 6 (пластик царапается на 3-4, стекло на 5-6, сапфировое стекло только на 8-9), что соответствует большинству стеклянных экранов, а объектив подъемной камеры защищен тем же стеклом. Короче говоря, селфи-камера не поцарапается, даже если вам удастся поднять и убрать её 300 000 раз, как обещает производитель.

Телефон сгибается под сильным нажимом, но возвращается в нормальное состояние. Это особенно важно, учитывая, что всплывающая камера могла внести некоторую слабость в конструкции. С другой стороны, теперь изогнутый край экрана мог бы компенсировать это и добавить некоторую жесткость.

Любопытно, что тесты огнём дают что-то действительно интересное на этот раз. На нем не было никаких ожогов даже после более чем 50 секунд прямого более легкого огня зажигалки. Это довольно необычно и очень впечатляет для экрана AMOLED. Особенно который имеет частоту обновления 90 Гц.



