Китайский производитель планирует продать 6 млн Huawei P30

При этом китайская компания намерена поставить этот рекорд в первый день продаж. В общей сумме Huawei планирует за 2019 г. реализовать более 20 млн. аппаратов P30. На домашнем сегменте линейка Huawei P30 появится в свободной продаже уже 11 апреля, российские поклонники этой марки смогут купить новинку с 13 апреля.





Первые покупатели аппаратов смогут выбрать себе смартфон из двух моделей P30и P30 Pro. Представители компании сообщили, что в первой день продаж на рынок поступает 6 млн. Huawei P30, а сам релиз состоится не только «дома», но и по всему миру. Оформивших предзаказ пользователей ждет приятный сюрприз, компания подарит своим заказчикам смарт-часы Huawei Watch GT.





Сборку значительной партии своих смартфонов компания Huawei осуществила на китайском предприятии Foxconn – этот завод в Чжэнчжоу также занимается сборкой аппаратов для Apple. Производитель iPhone на данный момент сократил выпуск своих аппаратов в Китае, возможно, поэтому Huawei воспользовалась мощностями Foxconn. Для производства P30и P30 Pro было задействовано около 50 тыс. работников.

Итак, в Китае модель Huawei P30 можно будет купить в трех вариациях:

— 8 ГБ/64 ГБ за 3988 юаней ($590);

— 8 ГБ/128 ГБ за 4488 юаней ($665);

— 8 ГБ/256 ГБ за 4988 юаней ($740).

Второго представителя Huawei P30 Pro компания на домашнем мобильном рынке будет предлагать в трех вариантах: 8 ГБ/128 ГБ, 8 ГБ/256 ГБ и 8 ГБ/512 ГБ. Стоимость версий составляет в диапазоне цен от $820 до $1040.





Напомним, на шанхайской конференции AWE 2019 ТОП-менеджер компании Юй Чэндун заявил, что Huawei намерена довести поставки своих смартфонов на мировой сегмент до 250-260 млн. единиц. Эти аппараты будет предлагаться от двух брендов производителя Huawei и Honor. Таким образом, и на мировом рынке компания начинает соперничать с Apple и Samsung.