Презентован долгожданный смартфон Huawei P30

Huawei представила свой флагман нового поколения - смартфон Huawei P30 стал самым ожидаемым устройством компании. Поэтому презентация от 26 марта прошла под пристальным вниманием как прессы, так и пользователей.





Теперь можно узнать окончательные цены и технические детали моделей P30 и P30 Pro, которые оснащены 50-кратным цифровым зумом для камеры.

Huawei P30 имеет следующие характеристики: 6,1-дюймовый экран — 2340x1080p, процессор Kirin 980, графика Mali-G76 MP10, 6/128 ГБ, камера 8/32/40 Мп, сканер отпечатков, поддержка Android 9 и EMUI 9, аккумулятор 3650 мАч и т.д. Стартовая цена базовой модели составляет 799 евро.

Также производитель анонсировал 40-ваттный мобильный аккумулятор 12000 мАч стоимостью 100 евро. Устройство имеет сертификат TUV Rheinland. Интересно, что способы использования данного аккумулятора не ограничены, он позволяет подзарядить фотоаппарат, разные носимые устройства и ноутбуки.





Huawei представила FreeLace – это очень эффективные беспроводные наушники, которые можно зарядить путем подключения к смартфону, используя функцию HiPair. Аксессуар облачен в металлический корпус, который украшен специальным покрытием из кремния.