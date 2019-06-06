Стоимость смартфона Huawei P30 упадет до $430

Компания также готовит выход новой версии смартфона Huawei P30 с объёмом памяти 12 ГБ, возможно, этот смартфон выйдет на рынок уже скорректированной ценой. Данные Министерства промышленности и информационных технологий Китая говорят о том, что новая модификация будет иметь следующие объёмы памяти:

— оперативная 12 ГБ;

— встроенная 256 ГБ.



Предполагалось, что новинка поступит в розничную торговлю по цене $720. Компания готовит и вторую версию Huawei P30 с объёмом памяти 6 и 128 ГБ, она уже продается в Китае за $530.

Многочисленные источники говорят, что в розничной сети к концу августа цены на Huawei P30 ещё раз упадут, поэтому пользователям стоит пока воздержаться от покупки этих аппаратов.

Напомним, Huawei P30 Pro начал получать важные обновления. На данный момент Huawei P30 Pro является одним из самых популярных телефонов в индустрии. В Европе обновление для P30 Pro можно загружать «по воздуху». Номер обновления VOG L29 9.1.0.161 (C431E4R2P2), а размер составляет 316 МБ.



Проверить обновление можно в меню настроек. Данное обновление повышает безопасность системы, улучшает качество фотографий, исправляет некорректное отображение видео, в опции Face Unlock появился второй вариант сохранения лица, а Live Wallpaper позволяет просматривать сообщения и уведомления на заблокированном экране.



