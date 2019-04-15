В России начались продажи Huawei P30 и P30 Pro

Наконец, в страну добрались китайские флагманские аппараты – нашумевшие камерофоны Huawei P30 и P30 Pro. Помимо этого, российские пользователи смогут стать владельцами и недорого представителя линейки – смартфона Huawei P30 Lite.





Отечественные ритейлеры уже предлагают китайскую линейку Huawei P30 из трех моделей – две флагманские и один с демократичной ценой. Дорогие аппараты Huawei получили корпус в двух цветовых решениях:

— Breathing Crystal (голубой);

— Aurora (северное сияние).

Старшие модели предлагаются по следующим ценам:

— Huawei P30 Pro версия 8/256 ГБ за 69 990 рублей;

— Huawei P30 версия 6/128 ГБ за 49 990 рублей.

Доступный Huawei P30 Lite предлагается за 21 990 рублей (версия 4/128 ГБ). Этот смартфон получил корпус в трех цветах:

— чёрный;

— светло синий;

— белый.

Напомним, модели Huawei P30 и P30 Pro оснащены домашним процессором Kirin 980, усиленными камерами, передовыми дисплеями и сканером отпечатков. Аппараты уже прошли международный анонс.





Скромный Huawei P30 Lite оснащен 6,15-дюймовым экраном – 2312х1080 пикселей, основной тройной оптикой 2,8 И 24 Мп, селфи камерой 32 Мп, аккумулятором 3340 мАч и платформой SoC Kirin 710.

Huawei отмечает, что со дня выхода компания продает только в Китае Huawei P30 и P30 Pro по 100 тыс. день. Китайцы больше покупают Huawei P30. Также аппараты хорошо расходятся через электронную торговлю, в этом сегменте лидирует площадка JD, в этом интернет-магазине в день заказывают себе новые смартфоны более 144 тыс. пользователей. Смартфоны только появились, но уже готовы поставить новый рекорд продаж.

В Китае Huawei предлагает свои флагманы по следующей стоимости:

— за базовую Huawei P30 — $595;

— за базовую Huawei P30 Pro — $820.