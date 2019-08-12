Смартфоны Huawei получают цветной интерфейс EMUI 10

Цветной дизайн фирменной оболочки смотрится очень привлекательно. Huawei представила долгожданный EMUI 10 на основе Android Q. Самой главной фишкой новой прошивки является красочная и яркая структура интерфейса. В обновленную EMUI разработчики добавили двухуровневую цветовую схему, которая теперь состоит из верхней так называемой «информационной» и нижней – «интерактивной» ступеней.
Цветовой стиль получил специальное название «Система цвета Моранди», этот колоритный дизайн был создан итальянским художником Джорджо Моранди. Художник интегрировал 6 разных цветовых гамм в контакты, блокнот, галерею и другие части интерфейса.
В Huawei отмечают, что добавление цвета делают оболочку более элегантной, привлекательной и интерактивной.
Обновление EMUI 10 для телефонов Huawei:
HUAWEI Mate 20
HUAWEI Mate 20 Pro
HUAWEI Mate 20 Lite
HUAWEI Mate 20 X
HUAWEI Mate 20 X (5G)
HUAWEI Mate 20 Porsche RS
HUAWEI Mate X
HUAWEI Mate 10
HUAWEI Mate 10 Pro
HUAWEI Porsche Design Mate 10
HUAWEI Porsche Design Mate RS
HUAWEI P30
Huawei P30 Pro
HUAWEI P30 Lite / Nova 4e
HUAWEI P20
HUAWEI P20 Pro
HUAWEI P Smart (2019)
HUAWEI P Smart + (2019)
HUAWEI P Smart Z
Список устройств HONOR, которые получают обновление:
HONOR 20 PRO
ЧЕСТЬ 20
HONOR 20i / 20 Lite
HONOR View20 / V20
ЧЕСТЬ 10
HONOR 10 Lite
ЧЕСТЬ 8X
Напомним, с 8 сентября обновление EMUI 10 появится в виде бета-уровня для серии Huawei P30, а затем он будет доступна для всех остальных смартфонов. Обновленная EMUI 10 анонсирована на Huawei Developers Conference. На данный момент число пользователей EMUI 9 составляет 120 млн. человек и 84% соответственно. По прогнозам, количество пользователей EMUI 10 может составить 150 млн.