Смартфоны Huawei получают цветной интерфейс EMUI 10

Цветной дизайн фирменной оболочки смотрится очень привлекательно. Huawei представила долгожданный EMUI 10 на основе Android Q. Самой главной фишкой новой прошивки является красочная и яркая структура интерфейса. В обновленную EMUI разработчики добавили двухуровневую цветовую схему, которая теперь состоит из верхней так называемой «информационной» и нижней – «интерактивной» ступеней.





Цветовой стиль получил специальное название «Система цвета Моранди», этот колоритный дизайн был создан итальянским художником Джорджо Моранди. Художник интегрировал 6 разных цветовых гамм в контакты, блокнот, галерею и другие части интерфейса.

В Huawei отмечают, что добавление цвета делают оболочку более элегантной, привлекательной и интерактивной.

Обновление EMUI 10 для телефонов Huawei:

HUAWEI Mate 20

HUAWEI Mate 20 Pro

HUAWEI Mate 20 Lite

HUAWEI Mate 20 X

HUAWEI Mate 20 X (5G)

HUAWEI Mate 20 Porsche RS

HUAWEI Mate X

HUAWEI Mate 10

HUAWEI Mate 10 Pro

HUAWEI Porsche Design Mate 10

HUAWEI Porsche Design Mate RS

HUAWEI P30

Huawei P30 Pro

HUAWEI P30 Lite / Nova 4e

HUAWEI P20

HUAWEI P20 Pro

HUAWEI P Smart (2019)

HUAWEI P Smart + (2019)

HUAWEI P Smart Z

Список устройств HONOR, которые получают обновление:

HONOR 20 PRO

ЧЕСТЬ 20

HONOR 20i / 20 Lite

HONOR View20 / V20

ЧЕСТЬ 10

HONOR 10 Lite

ЧЕСТЬ 8X

Напомним, с 8 сентября обновление EMUI 10 появится в виде бета-уровня для серии Huawei P30, а затем он будет доступна для всех остальных смартфонов. Обновленная EMUI 10 анонсирована на Huawei Developers Conference. На данный момент число пользователей EMUI 9 составляет 120 млн. человек и 84% соответственно. По прогнозам, количество пользователей EMUI 10 может составить 150 млн.



