В Великобритании Huawei P30 Pro оценивают за $130

Некоторые площадки trade-in принимают Huawei за смешные деньги. В Великобритании от противостояния Huawei и США решили воспользоваться. Если проблема не разрешится, то коммерческое будущее смартфонов Huawei и Honor остается под вопросом. Некоторые модели уже подешевели в Индии и России. Осталось совсем немного времени, когда китайские телефоны будут ещё дешевле.





Теперь в Великобритании при сделке по trade-in смартфоны Huawei можно купить за «копейки». Например, новейший Huawei P30 Pro, который ранее стоил 900 фунтов стерлингов, предлагается всего за от 100 до 150 фунтов, а за модель P20 Pro дают 50 фунтов. Скоро на этих площадках не будут принимать китайские смартфоны вообще. Если компания может потерять в прибыли, то пользователи получают прекрасные аппараты за гроши, только за неделю продажи смартфонов Huawei выросли на 540%.

Рынок смартфонов в буквальном смысле переживает землетрясение. Верится с трудом, что Huawei может решить вопрос замены Android в своих телефонах в течение 90 дней. В октябре ожидается выход Huawei Mate 30 Pro, какое будущее ожидает новинку, никто пока не знает. Предполагается, что Huawei Mate 30 Pro будет представлен в августе, чтобы не потерять пользователей компания постарается организовать продажи как можно скорее.

